У Німеччині футбольні матчі відновляться тільки у 2021 році

Через пандемію коронавірусу у Німеччині проведення футбольних матчів може відновитися тільки у 2021 році. Через коронавірус усі німецькі ліги призупинені до 2-го квітня.

Німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт впевнений, що проведення футбольних матчів можливе тільки у наступному році, інформує "Інтерфакс-Україна".

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"Я твердо впевнений в тому, що їх проведення знову стане можливим лише в наступному році", – заявив Шмідт-Шанасіт в ефірі NDR.

Він вважає нереальним, що цей сезон вдасться дограти до кінця. "Ми бачимо, яка ситуація в Європі, і що нас чекає", – сказав вірусолог.

За словами Шмідта-Шанасіта, проведення ігор без глядачів у травні також малоймовірно.

Він вважає, що в такому випадку фанати зберуться в інших місцях для перегляду гри. Це може погіршити ситуацію з поширенням нового коронавірусу COVID-19.

Що відомо про коронавірус у Німеччині?

Станом на 20 березня коронавірус підтверджено приблизно у 14 тисячі осіб. Від коронавірусу у Німеччині померла 31 людина.

Найбільша кількість заражених у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) та Баварія (2401), найменше у Бремені (121 випадок).

20 березня Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, яка ввела суворі обмеження на пересування людей для боротьби з поширенням коронавірусу.

Що відом про футбол у Німеччині?

До зупинки головного німецького чемпіонату Бундесліги було зіграно 25 турів. Лідирує мюнхенська "Баварія".

Також німецькі клуби "Баварія", "Лейпциг", "Айнтрахт", "Баєр" та "Вольфсбург" виступають у єврокубках.

Щоб дати можливість завершити сезон клубам, УЄФА переніс проведення чемпіонату Європи на літо 2021 року.

Очікується, що всі європейські футбольні ліги мають дограти сезони до середини літа.

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