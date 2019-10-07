У Німеччині в баскетболіста НБА вкрали пів мільйона євро та ювелірні прикраси

151 Читать новость на русском
Денніс Шредер
Денніс Шредер / clutchpoints.com

Дім баскетболіста американського клубу "Оклахома-Сіті Тандер" Денніса Шредера пограбували в Німеччині. Інцидент стався минулих вихідних у місті Брауншвейг (Нижня Саксонія).

Як повідомляє Deutsche Welle, поліція повідомила про пограбування у неділю ввечері. За інформацією Bild, злодії проникли всередину будинку у суботу через двері на терасу.

Читайте також: Невідомі пробралися у дім ексфутболіста "Ліверпуля" й вкрали собаку: відео

Злочинці забрали з собою ювелірні вироби й велику суму грошей – 500 тисяч євро. У звіті поліції йдеться, що крадіям вдалося взяти предмети вартістю у сотні тисяч євро.

Наразі особи злочинців залишаються невідомими. Сам баскетболіст ніяк не прокоментував інцидент.

Шредер виступає за "Оклахому-Сіті Тандер" з 2018 року. У минулому сезоні він набирав 15,5 очок і робив 4,1 перехоплення у середньому за матч.

"Оклахома" свій перший матч у регулярному сезоні НБА проведе проти "Юти" 24 жовтня.

blog_ava
Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
сьогодні
43840
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Назву клубу УПЛ на їх стадіоні замінили на лайливе слово: фото 18+
сьогодні 16:43 Назву клубу УПЛ на їх стадіоні замінили на лайливе слово: фото 18+
Ігор Саджениця 997
Футболісти "Баварії" з великими келихами пива святкують "Октоберфест": яскраві фото
сьогодні 15:28 Футболісти "Баварії" з великими келихами пива святкують "Октоберфест": яскраві фото
Михайло Гема 209
"Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
сьогодні 10:07 "Барселона" розгромила "Севілью", дограючи матч вдев’ятьох: відео
Ігор Саджениця 838
"Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
сьогодні 09:45 "Ювентус" здолав "Інтер" та став лідером Серії А
Ігор Саджениця 401
Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
6 жовтня 16:55 Збірна України з баскетболу виборола срібло чемпіонату світу 3х3
Юрій Семенюк 327
Новини
Більше новин
Залиште відгук