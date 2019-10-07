У Німеччині в баскетболіста НБА вкрали пів мільйона євро та ювелірні прикраси
Дім баскетболіста американського клубу "Оклахома-Сіті Тандер" Денніса Шредера пограбували в Німеччині. Інцидент стався минулих вихідних у місті Брауншвейг (Нижня Саксонія).
Як повідомляє Deutsche Welle, поліція повідомила про пограбування у неділю ввечері. За інформацією Bild, злодії проникли всередину будинку у суботу через двері на терасу.
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Злочинці забрали з собою ювелірні вироби й велику суму грошей – 500 тисяч євро. У звіті поліції йдеться, що крадіям вдалося взяти предмети вартістю у сотні тисяч євро.
Наразі особи злочинців залишаються невідомими. Сам баскетболіст ніяк не прокоментував інцидент.
Шредер виступає за "Оклахому-Сіті Тандер" з 2018 року. У минулому сезоні він набирав 15,5 очок і робив 4,1 перехоплення у середньому за матч.
"Оклахома" свій перший матч у регулярному сезоні НБА проведе проти "Юти" 24 жовтня.
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