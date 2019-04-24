У Німеччині футбольні фанати закидали поле великодніми яйцями: відео перфомансу

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Фанати закидали поле великодніми яйцями
Фанати закидали поле великодніми яйцями / EPA-EFE

Матч 30 туру німецької Бундесліги між "Вольфсбургом" та "Айнтрахтом" (1:1) ледь не зірвали футбольні фанати.

Гра почалася з перерви, оскільки вболівальники "Айнтрахта" закидали поле великодніми яйцями. Це був їхній спосіб протесту.

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Таким нехитрим способом фани протестували проти незручного часу матчу. Ігри в понеділок вкрай непопулярні в Німеччині, й під тиском місцева федерація уже навіть пообіцяла з 2020 року не проводити їх у перший день тижня.

У самому матчі франкфуртці відкрили рахунок у другому таймі завдяки голу Гузмана, який вийшов на заміну, але втримати перемогу не змогли. На останній хвилині відзначився Брукс – 1:1.

Спорт 24 писав, що нападник "Саутгемптона" Шейн Лонг в перенесеному матчі 31 туру АПЛ проти "Уотфорда" забив найшвидший гол в історії турніру.

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Теги: Спорт Футбол
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