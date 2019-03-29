У нього незрозумілий стиль, він може викинути, що завгодно, – Гвоздик про Нгумбу

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Український боксер Олександр Гвоздик, який володіє титулом чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, розповів про майбутнього опонента француза Дуду Нгумбу.

Гвоздик підкреслив те, що француз фізично готовий пройти всю дистанцію поєдинку.

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"Я бачив бої, які він проводив по 12 раундів і всі раунди дихає прекрасно, він не зменшує оберти, я не скажу, що він супертемповий, але 12 раундів проходить легко. Те, що йому 37 років – це не є його мінусом, зате у нього є досвід. Він не такий панчер, але він непогано захищається. У нього завжди є незграбні рухи, які завжди можуть зіпсувати картинку. Потрібно бути готовим до всього, він може викинути, що завгодно, коли завгодно.

Якби він ще й бив сильно – це було б однозначно його плюсом. Однак, відсутність удару – не робить його мішком. Він – непростий суперник, це його перший і останній титульний шанс, тому, я думаю, що хлопець дуже мотивований і буде віддаватися на всі 100%.

У нього своєрідний, незрозумілий стиль. Я не думаю, що він схожий на когось з минулих суперників. Може бути трохи на Мехді Амара. Знову ж таки, його мета і його тактика буде приблизно така ж, а стилі відрізняються. Я не думаю, що він буде відразу форсувати, він буде намагатися переграти мене, як це робив Мохаммед, з яким я, до речі, виглядав не найкращим чином. Тому для мене зараз буде певна відповідальність, щоб виправити ті помилки", – розповів Гвоздик.

Олександр Гвоздик захищатиме свій титул 30 березня (ніч на 31 березня в Україні). Поєдинок відбудеться у Філадельфії на 2300 Arena. Вона вміщає 2 тисяч глядачів. 300 з них точно будуть підтримувати Гвоздика. Ці місця викупила українська діаспора. Це буде перший захист титулу чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика.

Він його здобув у поєдинку проти Адоніса Стівенсона 2 грудня 2018 року. Гвоздик відправив канадця у важкий нокаут. Під час бою 41-річний Стівенсон отримав серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

Згодом боксер відкрив очі й поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією, у нього була паралізована права частина тіла. Лише 18 лютого 2019 року Адоніса Стівенсона виписали з лікарні.

Хто такий Дуду Нгумбу?
37-річний боксер-ветеран, який на професійному ринзі провів 38 поєдинків. У його активі 14 нокаутів та 8 поразок. Нгумбу народився у столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі. Його зріст 180 см, а робоча рука – права. У минулому француз проводив два успішні поєдинки в Україні проти росіянина Умара Саламова та відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова. У своєму останньому бою Нгумбу здолав швейцарського боксера Йоанна Конголо.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
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