24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У одноклубника українського баскетболіста Михайлюка виявили коронавірус

- Читать новость на русском
Крістіан Вуд / tass.ru

Ще один баскетболіст НБА здав позитивний тест на наявність коронавірусу. Цього разу ним виявився баскетболіст "Детройт Пістонс" Крістіан Вуд. Це вже третій випадок захворювання коронавірусом у НБА.

Про це повідомив авторитетний баскетбольний інсайдер Шамс Чарану в своєму твіттері.

Читайте також Один із режимів у грі NBA 2K20 перестав працювати через коронавірус

Таку інформацію підтвердив агент форварда "Детройт Пістонс" Адам Пенсак виданню The Detroit News.

На цей час у центрового немає симптомів захворювання, але він перебуває під наглядом.

8 березня в матчі регулярного сезону "Детройт" вдома приймав "Юту" та зазнав поразки – 105:111. Через кілька днів у гравця "Юти" Руді Гобера був виявлений коронавірус.

Після Гобера і ще одного гравця "Юти" Донована Мітчелла Вуд став третім спортсменом з НБА з позитивним тестом на захворювання коронавірусом.

У поточному сезоні 24-річний Вуд провів в сезоні НБА 62 матчі, в середньому набираючи 13 очок, роблячи 6 підбирань та 1 передачу.

У середу центровий "Пістонс" оновив особистий рекорд результативності, набравши 32 очка в грі проти "Філадельфії". Українець Святослав Михайлюк зіграв у цьому матчі 24 хвилини та відзначився 16 набраними очками, 2 підбираннями та 4 передачами. Поєдинок завершився поразкою команди українського баскетболіста – 124:106.

Нагадаємо, що Національна баскетбольна асоціація припинила регулярний сезон – 2019/20 через пандемію коронавірусу.

Матч "Сакраменто" – "Новий Орлеан" був скасований через підозри на коронавірус у одного з арбітрів, який раніше на цьому тижні працював на грі за участю "Джаз".


Міфи про коронавірус / інфографіка 24 канал

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
14 березня 10:58 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
13 березня 17:04 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 11:03 Біатлонна сім'я зворушливо попрощалась із легендами біатлону, які завершили кар'єру: відео
Софія Кулай
14 березня 18:50 "Дніпро-1" вдруге за тиждень обіграв "Маріуполь": пенальті після VAR та гол Супряги – відео
Юрій Семенюк
14 березня 18:15 Кубок світу з біатлону: Україна програла боротьбу Росії, Бьо і Вірер стали переможцями сезону
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук