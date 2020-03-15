У одноклубника українського баскетболіста Михайлюка виявили коронавірус

Ще один баскетболіст НБА здав позитивний тест на наявність коронавірусу. Цього разу ним виявився баскетболіст "Детройт Пістонс" Крістіан Вуд. Це вже третій випадок захворювання коронавірусом у НБА.

Про це повідомив авторитетний баскетбольний інсайдер Шамс Чарану в своєму твіттері.

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Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday.



Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020

Таку інформацію підтвердив агент форварда "Детройт Пістонс" Адам Пенсак виданню The Detroit News.

На цей час у центрового немає симптомів захворювання, але він перебуває під наглядом.

8 березня в матчі регулярного сезону "Детройт" вдома приймав "Юту" та зазнав поразки – 105:111. Через кілька днів у гравця "Юти" Руді Гобера був виявлений коронавірус.

Після Гобера і ще одного гравця "Юти" Донована Мітчелла Вуд став третім спортсменом з НБА з позитивним тестом на захворювання коронавірусом.

У поточному сезоні 24-річний Вуд провів в сезоні НБА 62 матчі, в середньому набираючи 13 очок, роблячи 6 підбирань та 1 передачу.

У середу центровий "Пістонс" оновив особистий рекорд результативності, набравши 32 очка в грі проти "Філадельфії". Українець Святослав Михайлюк зіграв у цьому матчі 24 хвилини та відзначився 16 набраними очками, 2 підбираннями та 4 передачами. Поєдинок завершився поразкою команди українського баскетболіста – 124:106.

Нагадаємо, що Національна баскетбольна асоціація припинила регулярний сезон – 2019/20 через пандемію коронавірусу.

Матч "Сакраменто" – "Новий Орлеан" був скасований через підозри на коронавірус у одного з арбітрів, який раніше на цьому тижні працював на грі за участю "Джаз".



Міфи про коронавірус / інфографіка 24 канал