У Південній Кореї під час чемпіонату світу обвалилася конструкція в нічному клубі: є загиблі
У південнокорейському місті Кванджу, де проходить чемпіонат світу з водних видів спорту, обвалилася двоповерхова конструкція, розташована в одному з нічних клубів.
Про це повідомляє агентство "Енхап" з посиланням на міську владу.
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В результаті події загинули два громадянина Південної Кореї, від десяти до сімнадцяти осіб, в тому числі учасників змагань, постраждали. Відомо, що травми отримали два плавця з США, два – з Нової Зеландії, а також ще по одному спортсмену з Нідерландів, Італії і Бразилії.
У спортсменів діагностували рвані рани – вони звернулися за медичною допомогою, однак їх життю нічого не загрожує.
Міжнародна федерація плавання (FINA) вже висловилася з приводу події, пообіцявши надати всю необхідну допомогу постраждалим атлетам.
Конструкція, що розташовувалася на висоті 2,5 метра, обрушилася в 2:30 за місцевим часом. У цей момент на ній перебувало понад 100 осіб. Імовірно, вона не витримала ваги гостей.
До слова, на чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.