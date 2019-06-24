У плавках та з рекордом України: як у Львові незвично відзначили 70-ліття ватерпольного клубу

Ватерполісти вийшли на вулиці Львова майже оголеними… А точніше – у своїй звичній формі: плавках та ватерпольних шапочках. І змусили зашарітися львівських панянок спочатку у самому центрі міста – біля Ратуші, а потім ще й у трамваї, де роздавали запрошення на фінал Кубка України-2019 з водного поло.

Спортсмени залюбки фотографувалися із містянами та туристами. Так неординарно гравці легендарного ватерпольного клубу "Динамо" розпочали святкування 70-річчя своєї команди.

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По обіді того ж дня ватерполісти "Динамо" разом із львів’янами та гостями міста взяли участь у фіксації рекорду України. На площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку з’явився унікальний спортивний арт-об’єкт – найбільший ватерпольний м’яч у світі. Його діаметр – 3,5 метри.

"Ідея створення такого м’яча з'явилася ще вісім місяців тому, бо дуже хотілося відсвяткувати ювілей клубу нестандартно. Аналогів такому м'ячу немає у світі. Тож клуб подаватиме заявку і до книги рекордів Гіннесса", – запевнив президент ВК "Динамо" Олександр Свіщов.

Також в унісон із ювілеєм "Динамо" здобуло Кубок України, здолавши збірну Харківської області з рахунком 15:5.

Опісля фінальних змагань відбулися урочистості до 70-річчя ВК "Динамо", де почесні відзнаки отримали найкращі гравці клубу, а також презентували книгу і фільм про "Динамо".

Ватерпольний клуб "Динамо"Заснований у 1949-му році. П'ятиразовий чемпіон, багаторазовий срібний і бронзовий призер чемпіонату України. Семиразовий володар Кубка України.