У Польщі арбітр двічі видалив одного і того ж футболіста: відео курйозу

У матчі чемпіонату Польщі між "Легією" і "Краковією" стався дуже незвичайний епізод. Через систему відеодопомоги (VAR) арбітр двічі вилучив з поля півзахисника господарів Вільяма Ремі.

За рахунку 2:0 на користь гостей арбітр Петро Ласик вилучив з поля гравця господарів Вілліама Ремі. Футболіст заробив дві жовті картки і залишив поле.

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Однак арбітр матчу Петро Ласик переглянув епізод за допомогою VAR і вирішив повернути Ремі з роздягальні, але лише для того, щоб показати гравцеві пряму червону картку замість другої жовтої.

Футболіст, якому довелося знову надягати форму, спершу подумав, що арбітр скасував "гірчичник" і вже почав бігти на поле, однак рефері зупинив його. Побачивши перед собою червону картку, Ремі лише розсміявся.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

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