У Польщі арбітр двічі видалив одного і того ж футболіста: відео курйозу

52 Читать новость на русском
Система VAR змусила суддю повернути на поле вилученого гравця
Система VAR змусила суддю повернути на поле вилученого гравця / legia.net

У матчі чемпіонату Польщі між "Легією" і "Краковією" стався дуже незвичайний епізод. Через систему відеодопомоги (VAR) арбітр двічі вилучив з поля півзахисника господарів Вільяма Ремі.

За рахунку 2:0 на користь гостей арбітр Петро Ласик вилучив з поля гравця господарів Вілліама Ремі. Футболіст заробив дві жовті картки і залишив поле.

Читайте також: В УЄФА пояснили відміну голу "Аякса" у матчі Ліги чемпіонів проти "Реалу"

Однак арбітр матчу Петро Ласик переглянув епізод за допомогою VAR і вирішив повернути Ремі з роздягальні, але лише для того, щоб показати гравцеві пряму червону картку замість другої жовтої.

Футболіст, якому довелося знову надягати форму, спершу подумав, що арбітр скасував "гірчичник" і вже почав бігти на поле, однак рефері зупинив його. Побачивши перед собою червону картку, Ремі лише розсміявся.

Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Команда Савченко готувала "сюрпризи" до виборів, – СБУ
сьогодні
1901
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На похорон Еміліано Сала прийшов лабрадор, який був другом футболіста: зворушливе фото
сьогодні 12:20 На похорон Еміліано Сала прийшов лабрадор, який був другом футболіста: зворушливе фото
3947
Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
сьогодні 11:53 Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
Михайло Гема 289
Гравець НБА Михайлюк підтримав збірну України перед важливим матчем з Чорногорією: відео
сьогодні 10:21 Гравець НБА Михайлюк підтримав збірну України перед важливим матчем з Чорногорією: відео
139
Українець Дериземля фінішував першим у "Гонці легенд" у Білорусі, обійшовши Бйорндалена
18 лютого 17:53 Українець Дериземля фінішував першим у "Гонці легенд" у Білорусі, обійшовши Бйорндалена
821
Жіноча збірна України з біатлону втратила капітана до кінця сезону
18 лютого 16:42 Жіноча збірна України з біатлону втратила капітана до кінця сезону
409
У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу з феєрверками та соціальним підтекстом: відео
18 лютого 16:27 У Польщі фанати влаштували гаряче фаєр-шоу з феєрверками та соціальним підтекстом: відео
399
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук