У Полтаві відбулося тренування з футболу для дітей з інвалідністю

У жовтні 2019 року Parimatch Foundation і Shakhtar Social спільно запустили заняття з футболу для дітей з інвалідністю в рамках роботи своїх проєктів – відповідно "Так, я можу!" та "Давай, грай!". 1 березня відкрите тренування відбулася в Полтаві на території школи №5.

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Вранці в день матчу з полтавською "Ворсклою" перший асистент головного тренера "Шахтаря" Вітор Северіно, тренер воротарів Антоніу Феррейра і захисник Вітао відвідали тренування дітей з інвалідністю. Гості пограли разом з дітьми в футбол, роздали автографи, вручили подарунки і провели невелику фотосесію.



Представники "Шахтаря" під час занять з дітьми (фото: ФК "Шахтар")

"Для Parimatch Foundation дуже важливою є соціалізація дітей з інклюзією за допомогою занять спортом і фізичної активності. Полтава стала вже третім містом у межах програми "Так, я можу!". І чудово, що в цій школі учні стали волонтерами. Ключова місія проєкту – зробити тренування та фізичну активність максимально доступними для інклюзивних дітей на всій території України", – зазначила президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Примітно, що в школі №5 школярі є волонтерами занять для дітей з інвалідністю, що сприяє соціалізації.

Нагадуємо, що охочі займатися футболом в інклюзивних групах можуть звернутися до Shakhtar Social за електронною поштою [email protected]