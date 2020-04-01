У повній тиші: фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи пройдуть без глядачів – ЗМІ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не втрачає надії дограти єврокубкові турніри в нинішньому сезоні.
УЄФА навіть готовий піти на те, щоб фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройшли без глядачів, повідомляє The Independent.
Читайте також УЄФА розглядає 3 дати поновлення футбольних чемпіонатів – AS
Зазначається, що пріоритетом УЄФА є вчасний старт єврокубкового сезону-2020/21 та проведення його у повноцінному форматі.
Ухвалення ключових рішення має відбутися сьогодні, 1 квітня, в рамках відеоконференції, на якій обговорюватимуть варіанти нового календаря матчів національних чемпіонів і єврокубків, а також питання з контрактами футболістів і терміни трансферних вікон.
- Наразі всі європейські чемпіонати призупинено мінімум до 30 квітня, матчі проводяться лише в Білорусі.
- Головний футбольний орган Європи офіційно переніс проведення фіналів двох єврокубкових турнірів на невизначений термін. Спочатку фінал Ліги чемпіонів був запланований на 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи повинен був відбутися 27 травня в Гданську.
- Ліга чемпіонів перервалася на стадії 1/8 фіналу. У чвертьфінал встигли пробитися ПСЖ, "Аталанта", "Атлетіко" і "Лейпциг". У Лізі Європи провели перші матчі 1/8 фіналу.
Залишайтесь вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Худжамов несподівано покинув "Маріуполь"сьогодні , 12:47
-
Як виглядатимуть гравці збірної України після карантину: жартівливе фотосьогодні , 13:43
-
Американець Девід Хейні кинув виклик Ломаченку, українець прийняв та готовий до поєдинкусьогодні , 13:55
-
Мілевський про секс за гроші: Вже 100 років цим не займавсясьогодні , 14:16
-
Тенісист Джокович зіграв у теніс сковорідкою та переміг – кумедне відеосьогодні , 10:58
-
В АПЛ найкращі шанси першою відновити футбольні матчі після карантину: ставки букмекерівсьогодні , 13:09