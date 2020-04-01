У повній тиші: фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи пройдуть без глядачів – ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не втрачає надії дограти єврокубкові турніри в нинішньому сезоні.

УЄФА навіть готовий піти на те, щоб фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи пройшли без глядачів, повідомляє The Independent.

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Зазначається, що пріоритетом УЄФА є вчасний старт єврокубкового сезону-2020/21 та проведення його у повноцінному форматі.

Ухвалення ключових рішення має відбутися сьогодні, 1 квітня, в рамках відеоконференції, на якій обговорюватимуть варіанти нового календаря матчів національних чемпіонів і єврокубків, а також питання з контрактами футболістів і терміни трансферних вікон.

Наразі всі європейські чемпіонати призупинено мінімум до 30 квітня, матчі проводяться лише в Білорусі.

Головний футбольний орган Європи офіційно переніс проведення фіналів двох єврокубкових турнірів на невизначений термін. Спочатку фінал Ліги чемпіонів був запланований на 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи повинен був відбутися 27 травня в Гданську.

Ліга чемпіонів перервалася на стадії 1/8 фіналу. У чвертьфінал встигли пробитися ПСЖ, "Аталанта", "Атлетіко" і "Лейпциг". У Лізі Європи провели перші матчі 1/8 фіналу.

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