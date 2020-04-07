У поєдинку із Лопесом потрібно включати боксерський IQ: Ломаченко про майбутнього суперника

Чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко відверто розповів про свого майбутнього суперника Теофімо Лопеса. Українець поділився, що така велика пауза вплине на його підготовку до бою.

У інтерв'ю з Крістіною Пончер на YouTube-каналі Top Rank Boxing український боксер розповів про майбутнього суперника.

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Українець оцінив стиль бою чемпіона IBF Теофімо Лопеса.

У Теофімо Лопеса дійсно непростий стиль. Завжди простіше боксувати з тим бійцем, який атакує тебе. Ти можеш сам від цього рухатися і вибирати варіанти, що ти можеш зробити. У таких поєдинках потрібен боксерський IQ.

– заявив Ломаченко.

Український боксер розповів, що тривала перерва між поєдинками вплине на його підготовку. Василю потрібно активно та постійно боксувати, щоб було простіше втягуватись у поєдинок. Спортсмен сподівається, що йому вдасться провести більше спарингів та більше часу працювати у рингу.

Останній свій бій Ломаченко провів в серпні 2019 року проти Люка Кемпбелла, де українець завоював пояс WBC.

Зазначимо, що бій Ломаченко з американцем Теофімо Лопесом був скасований. Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня через пандемію коронавірусу.

Досягнення Василя Ломаченка

На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.

На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.

Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.

У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

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