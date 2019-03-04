У правила гри в футбол внесли значні зміни: деталі
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) на своїх щорічних зборах у шотландському Абердині внесла зміни до футбольних правил. Зазначені зміни в правилах стануть чинними з червня 2019 року.
Згідно з новими правилами, гравцям команди, яка виконує штрафний, буде заборонено стояти у стінці із гравцями команди захисту. Вони повинні бути за один метр від неї.
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Тепер не буде зараховано гол, якщо його автор чи гравець, який приймав участь в атаці, підіграв собі рукою. Навіть ненавмисно. Тепер це вважатиметься порушенням правил.
Під час заміни гравець має покинути поле біля найближчої лінії поля, а не йти аж до лави запасних. Це зроблено для того, щоб футболісти не тягнули час при заміні.
Голкіперам під час виконання пенальті в їхні ворота тепер можна буде стояти на лінії воріт однією ногою, а не строго двома
У деяких випадках, якщо м’яч влучив в арбітра, буде призначатися "спірний м'яч".
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Червоні та жовті картки тепер видаватимуться не лише футболістам, але й тренерам та офіційним особам команди.
Скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен покинути штрафний майданчик під час удару від воріт, перш ніж його торкнеться інший гравець команди.
IFAB складається з 4 країн-засновниць футболу (Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія), у яких є 4 голоси, а також ФІФА, у якій теж 4 голоси.
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