У продаж надійшла чергова партія квитків на матч Україна – Португалія

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Квитки на матч Україна – Португалія
Квитки на матч Україна – Португалія / УАФ

У середу, 8 жовтня, у продаж надійшла чергова партія квитків на матч Україна – Португалія. Сам матч відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський",

Єдиним сервісом, де ви можете легально придбати квитки на матчі збірної України, є сайт ticketsbox.com. Квитки коштують від 150 до 1500 гривень. Перепродаж таких квитків заборонено в будь-якому форматі.

В Українській асоціації футболу застерігають уникати пропозицій перекупників та не сприяти створенню ними додаткового ажіотажу.

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Для тих же, хто купив квитки у перекупників, сервіс ticketsbox.com створить кризовий центр для перевірки квитків. Він розпочне роботу в суботу, 12 жовтня, на території НСК "Олімпійський" і працюватиме до 14 жовтня включно. Відвідати кризовий центр варто лише тим, хто придбав квиток у перекупників! При собі необхідно мати посвідчення особи та куплений квиток.

Матч Україна – Португалія відбудеться у понеділок, 14 жовтня. Перед тим збірна України зіграє проти Литви у Харкові. Матч запланований на п'ятницю, 11 жовтня. Квитки на цей матч теж можна придбати за посиланням.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Україна – Португалія Збірна України з футболу
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