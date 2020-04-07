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У Путіна відповіли на звинувачення США у підкупі чиновників ФІФА

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Дмитро Пєсков / 24 канал

Росія відповіла Міністерству юстиції США, яке звинуватило РФ та Катар у підкупі чиновників ФІФА. У США переконують, що росіяни та катарці підкупили чиновників ФІФА, щоб отримати право провести чемпіонат світу з футболу 2018 та 2022.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ законно отримала право на проведення ЧС-2018.

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"Ми читали повідомлення ЗМІ. Ми не розуміємо, про що може йти мова. Росія абсолютно законно отримала право на проведення чемпіонату світу. Це жодним чином не пов'язано з якимись хабарями. Ми це категорично заперечуємо", – цитує Пєскова "Р-Спорт".

Він додав, що "Росія провела найкращий чемпіонат світу з футболу в історії".

ЧС-2018 виграла збірна Франції. У фіналі французи перемогли Хорватію.

Що відомо про звинувачення США?

Мін'юст США повідомив, що колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Уорнер при виборі Росії отримав 5 мільйонів доларів.

Крім цього, член виконавчого комітету ФІФА Рафаель Сальгеро отримав від російської сторони 1 мільйон доларів.

Гроші були переведені послідовними траншами через офшори на Кіпрі і Британських Віргінських островах.

Завдяки корупційним діям був обраний Катар для проведення ЧС-2022.

У незаконних діях замішані експрезидент Бразильської футбольної конфедерації Рікардо Тейшейра і Ніколас Леос, який займав раніше посаду віцепрезидента ФІФА.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Чемпіонат світу з футболу 2022 ФІФА
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