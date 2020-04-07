У Путіна відповіли на звинувачення США у підкупі чиновників ФІФА

Росія відповіла Міністерству юстиції США, яке звинуватило РФ та Катар у підкупі чиновників ФІФА. У США переконують, що росіяни та катарці підкупили чиновників ФІФА, щоб отримати право провести чемпіонат світу з футболу 2018 та 2022.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ законно отримала право на проведення ЧС-2018.

Читайте також Чемпіонат світу з футболу 2022: коли збірна України дізнається суперників

"Ми читали повідомлення ЗМІ. Ми не розуміємо, про що може йти мова. Росія абсолютно законно отримала право на проведення чемпіонату світу. Це жодним чином не пов'язано з якимись хабарями. Ми це категорично заперечуємо", – цитує Пєскова "Р-Спорт".

Він додав, що "Росія провела найкращий чемпіонат світу з футболу в історії".

ЧС-2018 виграла збірна Франції. У фіналі французи перемогли Хорватію.

Що відомо про звинувачення США?

Мін'юст США повідомив, що колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Уорнер при виборі Росії отримав 5 мільйонів доларів.

Крім цього, член виконавчого комітету ФІФА Рафаель Сальгеро отримав від російської сторони 1 мільйон доларів.

Гроші були переведені послідовними траншами через офшори на Кіпрі і Британських Віргінських островах.

Завдяки корупційним діям був обраний Катар для проведення ЧС-2022.

У незаконних діях замішані експрезидент Бразильської футбольної конфедерації Рікардо Тейшейра і Ніколас Леос, який займав раніше посаду віцепрезидента ФІФА.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.