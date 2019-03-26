У рингу буде абсолютно інший боєць, – промоутер про Гвоздика

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / twitter.com

Промоутер українського боксера Олександра Гвоздика Егіс Клімас розповів, що очікує від бою свого підопічного проти француза Дуду Нгумбу.

У цьому поєдинку Гвоздик, який виступає у першій важкій вазі, проведе перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC.

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"Якщо чесно, мене це цікавить ще більше, ніж всіх інших. А все тому, що я бачив його в залі, він був дуже радий тренуванням і абсолютно сфокусований на завданні. Я бачу, як він змінюється, стає кращим фактично у всіх компонентах. І тому припускаю, що в рингу буде абсолютно інший боєць. Не знаю точно, що відбудеться під час бою, але точно скажу, що Гвоздик переможе. Правда не знаю, як це буде. Але він виграє. Жодних сумнівів", – цитує Клімаса BoxingTalk.

Бій Гвоздика відбудеться у ніч з 30-го на 31 березня у Філадельфії на 2300 Arena. Всього Гвоздик провів на профі-ринзі 16 поєдинків і у всіх переміг (в 13 – нокаутом).

37-річний уродженець Конго Нгумбу провів 46 боїв на професійному рингу, з яких 38 перемог (14 – нокаутом) і 8 поразок.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Гвоздик
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