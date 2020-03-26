У родині легендарного футболіста Пеле сталася трагедія
В сім'ї легенди світового футболу Пеле сталася трагедія - помер його рідний брат Жаїр Арантес ду Насіменту, більш відомий як Зека.
Про це повідомляє Globo Esporte.
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За інформацією видання, причиною смерті колишнього футболіста став рак простати.
Зека Насіменту – молодший брат Пеле. Від 1961 до 1962 року він виступав за "Сантос", але провів за команду лише 15 матчів, в яких забив 4 голи. Після цього брат Пеле залишив професійний футбол і зосередився на сімейному бізнесі.
Похорони відбудуться в четвер, 26 березня, на меморіальному кладовищі в Сантосі. На даний момент невідомо, чи зможе бути присутнім на церемонії сам Пеле, котрий переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба в лютому 2020 року. Раніше Едіньо, син Пеле, повідомив, що у батька виникли проблеми з реабілітацією.
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