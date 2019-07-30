У Роналдінью арештували 57 об'єктів нерухомості і відібрали паспорт: що відомо

Легендарний екс-нападник збірної Бразилії та "Барселони" 39-річний Роналдінью через скандальне будівництво не може покинути межі своєї країни.

Суд у Бразилії заблокував 57 об'єктів нерухомості екс-футболіста через штраф, який його зобов'язала виплатити прокуратура штату Ріо-Гранді-Ду-Сул, інформує місцеве видання Folha de S.Paulo з посиланням на власні джерела.

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За що штраф? Борг у розмірі 2,3 мільйони євро, пов'язаний з розслідуванням справи щодо нанесення екологічного збитку під час будівництва маєтку неподалік від столиці штату міста Порту-Алеґрі.

За версією слідства, під час будівництва на цій території Роналдінью з братом завдали шкоди лісу та ґрунту. Екологічний штраф, який присудили футболістові, він так і не сплатив, тому місцева влада ухвалила рішення конфіскувати частину майна колишньої зірки "Барселони".

Адвокатам не вдалось повернути іспанський паспорт футболіста.

У мережі з'явились фото скандального особняка, через який у спортсмена виникли проблеми.

Дивіться фото, як виглядає скандальний маєток Роналдінью у Бразилії:

Що варто знати про Роналдінью?За свою кар'єру він виступав у складі таких відомих футбольних клубів, як "ПСЖ", "Барселона", "Мілан". Він завершив кар'єру у 2015 році у бразильському "Флуміненсе", але до 2017-му ще грав у міні-футбол. За національну збірну Бразилії форвард зіграв 97 матчів і забив 33 голи.