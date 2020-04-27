У Росії боксери вирішили боротися з коронавірусом, запустивши у небо полотно з Ісусом Христом

Федерації боксу Росії запустили в небо величезне полотно із зображенням Ісуса Христа. Полотно прикріпили до повітряної кулі, яку запустили в небо.

На думку авторів ідеї, це повинно допомогти в боротьбі з коронавірусом. Відео з'явилося в Instagram генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова.

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"Увага, максимальний репост! Викладаємо відео у себе в стрічку! Допомагаємо людям масками і антисептиками, допомагаємо продуктами, робимо добрі справи, піднімаємо духовність! Бокс за сильну Росію! Бокс об'єднує!" – прокричав у себе в Instagram Кремльов.

Умар Кремльов відомий в Україні за активним просуванням ідеї повторного бою українця Олександра Усика з росіянином Муратом Гассієвим. Два роки тому Усик переміг Гассієва в крузервейті.

Хронологія подій довкола коронавірусу в Росії:

На COVID-19 масово хворіють російські військовослужбовці. Станом на 26 квітня коронавірус підтвердили у 874 осіб.

23 квітня в Росії зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу у світі.

20 квітня близько тисячі росіян вийшли на мітинг у Владикавказі проти режиму самоізоляції. Виникли сутички з поліцією.

16 квітня президент РФ Володимир Путін вирішив перенести парад до Дня перемоги.

15 квітня в Москві почали пускати в громадський транспорт за спецпропусками, це викликало великі черги та затори.

14 квітня російські окупанти закрили Севастополь через коронавірус.

11 квітня у Кремлі заявили, що парад до Дня перемоги відбудеться попри пандемію.

10 квітня Білорусь відмовилась купувати у Росії 30 тисяч тестів на COVID-19 через неточність.

7 квітня Китай заявив, що більшість нових випадків коронавірусу завезені з Росії.

2 квітня Путін звернувся до росіян та продовжив режим неробочих днів до кінця місяця.

19 березня стало відомо, що в Москві померла перша пацієнтка від ускладнень через Covid– 19. Жінка мала супутні важкі захворювання, відтак її не вдалося врятувати.

11 березня від коронавірусу помер 75– річний чоловік.

6 березня п'ятеро хворих виявили в Москві, ще одного – в Нижньому Новгороді. У штабі зазначили, що всі нові випадки пов'язані з поїздками до Італії. Стан усіх пацієнтів задовільний, захворювання у них протікає в легкій формі.



Як відрізнити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

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