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У Росії через допінг на 4 роки дискваліфікували велосипедиста з Криму

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Валентин Попов / redbull.com

Російський велосипедист Валентин Попов дискваліфікований на чотири роки за вживання забороненого препарату мельдонію.

Як повідомили в пресслужбі Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), Попов став "37-м російським спортсменом, покараним за вживання мельдонію".

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Мельдоній входить в список заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з 1 січня 2016 року.

У перші місяці 2016 року допінг-проби майже 300 російських спортсменів дали позитивний результат на цю речовину, пізніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало дані проміжного дослідження за термінами виведення речовини з організму, за підсумками якого велика частина російських та іноземних спортсменів була виправдана.

Виходець з Криму Валентин Попов – чемпіон України з крос-кантрі, майстер спорту з маунтинбайку, переможець багатьох українських і російських гонок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Допінг Новини Росії
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