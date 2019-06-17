У Росії дощем розмило схил біля стадіону, який збудували до чемпіонату світу: відео

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"Волгоград Арена"
"Волгоград Арена" / twitter.com

У російському Волгограді розмило схил біля міської футбольної арени. Після сильної зливи ґрунт з'їхав на дорогу, внаслідок чого виникли гігантські калюжі.

У мерії міста уточнили, що причина – навантаження на зливову каналізацію через дощ.

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За інформацією представника мерії Волгограда, за декілька годин випало близько 11 міліметрів опадів, що відповідає тижневій нормі. Саме це й спричинило проблеми.

Подібна проблема була на "Волгоград Арені" в липні 2018 року. Тоді розмиття ґрунту також пояснили тим, що з дощовою водою не впоралася каналізація. Але компанія-підрядник "Спорт-Інжиніринг", яка керує стадіоном, через два місяці запевнила, що проблема вирішена.

45-тисячна "Волгоград Арена" побудована до чемпіонату світу-2018. На ній пройшли чотири матчі групового етапу. У сезоні-2018/19 на цьому стадіоні в чемпіонаті Росії грав "Ротор", який виступає у другій лізі Росії. У середньому на домашні матчі волгоградців приходили 18 724 глядачів.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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