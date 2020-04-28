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У Росії хочуть організувати бій Майка Тайсона проти боксера, який побив Віталія Кличка

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Майк Тайсон
Майк Тайсон / fightnews.info

Легендарний Майк Тайсон оголосив про повернення на ринг – американець має намір провести кілька виставкових боїв. І тут же на нього з'явилися претенденти.

Мова про колишнього чемпіона WBC Олега Маскаєва, в якому також прокинулася ностальгія по боксу. Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

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51-річний Олег Маскаєв вже відреагував на пропозицію генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова організувати його поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу 53-річним Майком Тайсоном.

"Ось бачиш, що вже починається. Може, щось закрутиться там-тут, і дійсно бій організується. Звичайно, я вийшов би проти Майка, а хто б не вийшов? Але треба підготуватися, звичайно, табір пройти місяці два. Я не буду говорити, що я його нокаутую або щось таке. Тільки бог знає, як може скластися наш бій зараз", – заявив Маскаєв.

На професійному рингу Маскаєв здобув 39 перемог і зазнав сім поразок. Кілька днів тому росіянин хвалився, що побив молодого Віталія Кличка на аматорському ринзі.

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Сам Кличко-старший цей факт заперечує. "Маскаєв – брехун! Брехун, брехун і брехун! Він усім розповідав, що нокаутував мене в аматорських змаганнях. Пізніше Олег сказав мені, що використовував це для власної реклами і що мені не варто приймати ці слова всерйоз".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Новини Росії Спорт Бокс
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