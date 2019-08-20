У Росії під час пробіжки померла 25-річна відома легкоатлетка

У Росії під час тренування померла 25-річна легкоатлетка Маргарита Плавунова.

19 серпня спортсменка вирішила пробігтися перед черговими змаганнями, однак впала в траву, де її і знайшли.

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Зараз тіло направлено в бюро судово – медичної експертизи. Після необхідних досліджень фахівці оголосять остаточну причину смерті дівчини. Експерти не виключають, що до трагічних наслідків могли привести надмірні навантаження.

Маргарита Плавунова спеціалізувалася на бар'єрному бігу. Як повідомляють російські ЗМІ, вона була дуже перспективною спортсменкою.

У скарбничці її нагород – перемоги в регіональних і всеросійських стартах. Також Маргарита брала участь в чемпіонаті Росії.