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У Росії під час тренування помер 22-річний футболіст

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Інокентій Самохвалов помер / ФК "Локомотив"

22-річний захисник московського "Казанки" Інокентій Самохвалов раптово помер під час тренування.

Про це повідомляється на офіційному сайті московського "Локомотива".

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Футболіст помер під час ранкового тренування. Зазначається, що спортсмену стало погано, але інші деталі не уточнюються.

"Кеша прийшов в нашу Академію в третьому класі, вигравав молодіжну першість Росії. Кеша був доброю і чуйною людиною, хорошим другом. ФК "Локомотив" вражений тим, що сталося. Це величезне горе для нашої сім'ї. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Інокентія", – йдеться в повідомленні клубу.

Що відомо про Інокентія Самохвалова
Самохвалов був вихованцем "Локомотива", в складі якого він ставав переможцем молодіжної першості Росії. Перед початком нинішнього сезону футболіст перейшов в "Казанку", яка є фарм-клубом "Локомотива". У цьому сезоні він провів 16 матчів у чемпіонаті Другої ліги. У Самохвалова залишилися дружина і дочка.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Новини Росії Футбол Спорт
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