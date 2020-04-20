У Росії під час тренування помер 22-річний футболіст

22-річний захисник московського "Казанки" Інокентій Самохвалов раптово помер під час тренування.

Про це повідомляється на офіційному сайті московського "Локомотива".

Читайте також Президент УЄФА розповів, яким буде футбол після пандемії COVID-19

Футболіст помер під час ранкового тренування. Зазначається, що спортсмену стало погано, але інші деталі не уточнюються.

"Кеша прийшов в нашу Академію в третьому класі, вигравав молодіжну першість Росії. Кеша був доброю і чуйною людиною, хорошим другом. ФК "Локомотив" вражений тим, що сталося. Це величезне горе для нашої сім'ї. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Інокентія", – йдеться в повідомленні клубу.

Сегодня в нашей семье горе – не стало защитника «Казанки», воспитанника Академии клуба Иннокентия Самохвалова. Нашего Кеши.



Подробнее: https://t.co/lz1AzZL8MY

Мы тебя не забудем, Кеш! pic.twitter.com/0kXHw6rIHu — ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) April 20, 2020

Що відомо про Інокентія Самохвалова

Самохвалов був вихованцем "Локомотива", в складі якого він ставав переможцем молодіжної першості Росії. Перед початком нинішнього сезону футболіст перейшов в "Казанку", яка є фарм-клубом "Локомотива". У цьому сезоні він провів 16 матчів у чемпіонаті Другої ліги. У Самохвалова залишилися дружина і дочка.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram