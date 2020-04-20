У Росії під час тренування помер 22-річний футболіст
22-річний захисник московського "Казанки" Інокентій Самохвалов раптово помер під час тренування.
Про це повідомляється на офіційному сайті московського "Локомотива".
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Футболіст помер під час ранкового тренування. Зазначається, що спортсмену стало погано, але інші деталі не уточнюються.
"Кеша прийшов в нашу Академію в третьому класі, вигравав молодіжну першість Росії. Кеша був доброю і чуйною людиною, хорошим другом. ФК "Локомотив" вражений тим, що сталося. Це величезне горе для нашої сім'ї. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Інокентія", – йдеться в повідомленні клубу.
Що відомо про Інокентія Самохвалова
Самохвалов був вихованцем "Локомотива", в складі якого він ставав переможцем молодіжної першості Росії. Перед початком нинішнього сезону футболіст перейшов в "Казанку", яка є фарм-клубом "Локомотива". У цьому сезоні він провів 16 матчів у чемпіонаті Другої ліги. У Самохвалова залишилися дружина і дочка.
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