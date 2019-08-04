У Росії поховали боксера Дадашева, який трагічно помер: фото та відео

У Санкт-Петербурзі в неділю, 4-го серпня, відбулася церемонія прощання з Максимом Дадашевим. Боксер трагічно загинув після поєдинку проти Сабріеля Матіаса.

Церемонія прощання з Максимом пройшла в морзі Миколаївської лікарні Петергофа. На ній були присутні близько 200 осіб.

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Серед людей, які прийшли попрощатися з Дадашевим, – його родичі, друзі й просто шанувальники боксера.

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/6AP3jLHLDb — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 4 августа 2019 г.

В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/cr798VSuSI — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 августа 2019 г.

Дадашев був похований за мусульманським обрядом на міському кладовищі Петергофа.

Поминальная молитва (или джаназа-намаз) на церемонии прощания с Максимом Дадашевым pic.twitter.com/o6ZQindiio — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 4 августа 2019 г.

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва , але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.