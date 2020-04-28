У Росії покарають футболіста, який розкритикував Путіна і владу
Футболіста російського клубу "Крилья Совєтов" Євгена Фролова оштрафують через критику президент РФ Володимира Путіна. Воротар розкритикував дії російської влади під час пандемії коронавірусу.
Як інформує офіційний сайт клубу з міста Самара, голкіпера оштрафують, оскільки інтерв'ю не було згодженим.
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Фролов в ефірі Youtube-каналу "Футбольний Биги" заявив, що вважає дії влади в умовах коронавірусу непослідовними.
Євген додав, що не розуміє, чому не дивлячись на епідемію, не скасований весняний призов на військову службу, а також проходять служби в церквах.
Відео заяви Фролова
У керівництві самарського клубу наголосили, що не поділяють поглядів свого голкіпера.
Натомість адміністрація команди подякувала владі за новий стадіон у Самарі і повідомила, що покарає футболіста.
"Футболіст понесе покарання згідно з клубним положенням про дисциплінарні стягнення", – мовиться у повідомленні клубу.
Що відомо про коронавірус у Росії? У Росії офіційно підтвердили 93 558 зараження коронавірусом. Найбільше випадків зараження у Москві – 48 426. 15 квітня в Москві почали пускати в громадський транспорт за спецпропусками. У Росії режим неробочих днів діятиме до кінця місяця. Також там планують провести парад до Дня перемоги 9 травня.
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