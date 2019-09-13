У Росії розгорівся гучний скандал через школяра із зачіскою в стилі Златана Ібрагімовича

У школяра Прохора в російському місті Сосновоборськ виникли проблеми в школі через зачіску в стилі нападаючого "Лос-Анджелес Гелаксі" Златана Ібрагімовича.

Конфлікт навколо зачіски учня четвертого класу школи № 4 в Сосновоборськ виник на початку навчального року.

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Викладач і директор школи зробили зауваження хлопчикові, який прийшов до навчального закладу із зачіскою, як у кумира – нападника Златана Ібрагімовича. Керівництво школи визнало недоречним те, що він виголив віскі, освітлити волосся і зібрав їх в хвостик на потилиці, і викликало його батьків.



Хлопчик Прохор зробив зачіску в стилі Златана Ібрагімовича

Дорослим запропонували або змінити зачіску синові, або забрати його зі школи на домашнє навчання. У підсумку мати домоглася, щоб її син ходив до школи в своєму нинішньому образі.

"Я б хотіла сказати слова подяки всім, хто нас підтримав. Всім, хто не залишився байдужим", – цитує маму хлопчика телеграм-канал Mash.

До слова, захисники Прохора влаштували флешмоб, а ще написали в соцмережах самому Ібрагімовичу з проханням підтримати юного футболіста з Сосновоборська.

Цікаво, що в 2011 році сам Ібра зіткнувся з вимогою тодішнього власника "Мілана" Сільвіо Берлусконі відмовитися від копиці волосся і хвостика, щоб не бути схожим на гігантського самурая.