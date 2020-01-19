У Росії турнір з джиу-джитсу закінчився масовою бійкою: відео
Турнір з джиу-джитсу у Росії під назвою Moscow Winter BJJ Cup закінчився масовою бійкою. При цьому участь в ній взяли як спортсмени, так і глядачі.
Розпочалося все зі словесної перепалки. Але вона швидко переросла у штовханину між спортсменами, а згодом і в повноцінну бійку.
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Участь в ній прийняло близько 15 осіб. Однак ніхто з них до медиків після цього не звернувся. Хоча росіяни лупцювали навіть тих, хто лежав. При цьому що удари приходили в голову з ноги.
Відео бійки на турнірі з джиу-джитсу в Росії
Лише після того, як відео було опубліковано у соціальних мережах, ситуацією зацікавилися правоохоронці.
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