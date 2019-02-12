У Росії ватерполісти влаштували масову бійку прямо в басейні під час матчу: відео

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Россійські ватерполісти у матчі "Синтез" – "Спартак"
Россійські ватерполісти у матчі "Синтез" – "Спартак" / sintez-kazan.ru

Матч чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" та волгоградським "Спартаком" був перерваний через масову бійку. У бійці взяли участь навіть запасні.

За 4 хвилини до кінця матчу за рахунку 9:6 на користь волгоградців, відразу кілька ватерполістів зчепилися в бійці. Незабаром до них приєдналися і запасні, які стрибнули в басейн з бортика. 

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Відео бійки ватерполістів у Росії

Арбітри зупинили зустріч. Згодом вони прийняли рішення взагалі не продовжувати гру.

Варто додати, що напруження між двома командами виникло ще перед цим матчем. У суботу, 9 лютого, господарі басейну виграли перший матч з мінімальним відривом, а їх головного тренера видалили на останній хвилині за неспортивну поведінку. Все через те, що обидві команди ведуть боротьбу за друге місце у регулярному чемпіонаті.

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Теги: Спорт Новини Росії Водне поло
Джерело: 24 Канал
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