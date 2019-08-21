У Росії водій без прав цілеспрямовано збив трьох паралімпійців

У Росії ввечері 19-го серпня чоловік на автомобілі "Шевроле Ланос" наїхав на спортсменів-паралімпійців. Постраждали Діана Ципліна, Олександр Легостаєв і Сергій Сафін, які приїхали на збори в місто Алексин.

Увечері спортсмени, які займаються бочче, вийшли на прогулянку, і на них наїхав чоловік на автомобілі. Водій проїхав повз, розвернувся і цілеспрямовано вирішив збити спортсменів.

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Зловмисник спробував сховатися з місця події, але втратив номер. Саме це допомогло ідентифікувати порушника. Ним виявився 39-річний Олександр Горбунов, який був позбавлений водійського посвідчення ще у 2013 році.

За повідомленням старшого тренера збірної Росії по бочче Тетяни Кузнєцової, паралімпійці отримали невеликі рани, удар припав на коляски.

Ці хлопці є членами спортивної збірної. Вони отримали невеликі рани, їх врятували коляски – весь удар припав на них. Коляски сильно постраждали, постараємося зробити все можливе, щоб вони змогли на них грати.



Хлопці самі не знають, що спонукало водія наїхати на них. Вони стояли на узбіччі, водій пригальмував, коли проїжджав повз, а потім спеціально повернув кермо і в'їхав у них. Він їх збив і поїхав. Були свідки, які теж не можуть зрозуміти, що це взагалі було,

– розповіла Кузнєцова.



Фото: newstula.ru

За інформацією "РИА Новости", поліцейські вже затримали водія.

Що таке бочче?Це гра з м'ячем, яка найпоширеніша в Італії, частково у Європі та в місцях проживання італійських мігрантів, у тому числі в Австралії, Північній та Південній Америці. Бочче зазвичай грають на ґрунтовому чи заасфальтованому полі. Кулі для гри (бочче) можуть бути металеві або пластмасові. На відміну від куль для боулзу, кулі для бочче мають сферичну форму. Гра відбувається між двома гравцями або двома командами (по два, три або чотири гравці в кожній).



Матч розпочинається випадково вибраною стороною, якій надається можливість кинути менший м'яч джек з одного кінця ігрового поля в зону довжиною 5 метрів, яка закінчується на відстані 2,5 м від дальнього кінця поля. Якщо гравці, які почали гру, два рази не влучають м'ячем в цю зону, інша команда отримує можливість кинути джек у довільно вибрану зону.



Гравець (команда), що влучить джеком у необхідну зону, отримує можливість першим кинути кулю. Як тільки кинули першу кулю, інша сторона також отримує можливість кинути свою першу кулю. Далі хід переходить до команди, кулі якої перебувають далі від джека, і так триває, доки одна з команд не використає всі свої чотири кулі.



Тоді друга команда використовує кулі, що залишилися в неї. Підрахунок балів: команді зараховується один бал за кожну кулю, яка ближче до джека, ніж найближча до нього куля суперників. Тривалість гри варіюється в залежності від регіону (як правило, до 7-13 балів).