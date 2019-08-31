Екс-нападник збірної України Андрій Воронін розповів про ставлення до Федерації футболу і пояснив поїздки до нашого північного сусіда.

Андрій Воронін розповів в інтерв'ю YouTube-каналі "Бомбардир" про те, що його пов'язує з Росією.

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"Мене не любили при старій Федерації футболу. Я ніколи не грав в Україні. У мене завжди була своя чітка позиція. Працювати під кимось я б не став. Або робити те, що я вважаю неправильним. У нас це не завжди вітається", – сказав екс-футболіст збірної України.

Я люблю свою країну і Одесу. У мене друзі були і є в Росії, і вони жодним чином не відносяться до Порошенка або Путіна. Ось в цьому році Саша Самедов приїхав в Одесу, був дуже здивований, що у нас все спокійно. У Росії й справді жахи показують, що у нас тут людей їдять.

Андрій Воронін під час ігрової кар'єри захищав кольори московського "Динамо" в період з 2010-го по 2014 рік. Українець забив 22 м'ячі в 80 поєдинках за клуб.