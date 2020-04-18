У Росії є тренер, який може очолити київське "Динамо", – відомий коментатор

Відомий російський журналіст Олексій Андронов у шоу "Вацко live" висловився про можливі кандидатури на пост головного тренера київського "Динамо".

Олексій Андронов володіє інсайдом щодо тренерського мостика київського клубу.

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У Росії є тренер, який може бути розглянутий у київське "Динамо", але його прізвище не Слуцький. Хто? Навіщо я буду говорити? У цього тренера не російський паспорт,

– сказав Андронов.

На старті нинішнього сезону "Динамо" звільнило Олександра Хацкевича з посади головного тренера, а на його місце призначили Олексія Михайличенка.

Після 23-х турів УПЛ кияни розташувались на третій сходинці, поступаючись "Зорі" за додатковими показниками.

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