У Росії заявили, що Гассієв "переїде" Усика в реванші

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов вважає, що Мурат Гассієв впорається в реванші з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузевейті Олександром Усиком.

Кремльов впевнений у тому, що між Гассієвим і Усиком буде організований бій-реванш.

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Багато хто запитує мене про бій між Гассієвим і Усиком. Я можу сказати, що реванш буде, і я впевнений, що Мурат "переїде" свого опонента. У першому бою були об'єктивні причини, але я ні в якому разі не применшую заслуг Олександра. Усик – хороший боксер, але Мурат його "переїде" в реванші. При хорошому стані Гассієва, повірте, результат буде іншим,

– наводить слова Кремльова офіційний сайт Федерації боксу Росії.

Усик впевнено переміг Гассієва в 12-раундовому поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, який пройшов у липні 2018 року в Москві.

Олександр тоді став абсолютним чемпіоном, завоювавши титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA super, об'єднавши їх з виграними раніше чемпіонськими поясами за версіями WBO Super і WBC.

Крім цього Усик став володарем Кубка Мохаммеда Алі найкращому боксеру першої важкої ваги у світі і титулу чемпіона за версією авторитетного боксерського видання The Ring.

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