У Росії заявляють, що українські боксерки все ж їдуть на чемпіонат світу

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявляє що українські боксерки приїдуть на чемпіонат світу в Улан-Уде. Кремльов переконує, що говорив на цю тему з президентом Федерації боксу України Володимиром Продивусом.

Спершу керівник дирекції чемпіонату світу з боксу Олексій Пінтаєв підтвердив інформацію, що українок на чемпіонаті світу в Росії не буде.

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Та Умар Кремльов переконує, що українки все ж братимуть участь у чемпіонаті світу в Улан-Уде, повідомляє "Інтерфакс-Росія".

Я тільки що розмовляв зі своїм колегою Володимиром Продивусом, він запевнив, що ніякої відмови немає, "ми приїдемо",

– сказав Кремльов.

За словами Кремльова, Продивус начебто повідомив йому, що українки приїдуть за кошти федерації боксу. Це пов'язано з тим, що Міністерство культури молоді та спорту не фінансує поїздки українських спортсменів у Росію.

Редакції Спорт24 у Федерації боксу України не змогли підтвердити інформацію про розмову Кремльова та Продивуса. За попередньою інформацією, українки не їдуть у Росію.

Окрім того, у Федерації боксу України повідомили, що на чемпіонаті світу не розігруються ліцензії на чемпіонат світу. Відтак, доцільності виступати в Росії – немає. Водночас українські боксерки візьмуть участь у внутрішніх змаганнях, на яких відбуватиметься відбір до збірної України.

Жіночий чемпіонат світу-2019 з боксу пройде в Улан-Уде з 3 до 13 жовтня.

Як відомо, чоловіча збірна України з боксу також не відправлялася на чемпіонат світу в Росію. Участь у змаганнях взяли тільки ті спортсмени, які самостійно фінансували свою поїздку.