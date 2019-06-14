У Росії жорстоко вбили дружину відомого хокеїста Соколова: підозрюваними є обидва сини

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Вбили дружину Максима Соколова - хокеїста СКА: підозрюють синів
Максим Соколов-старший / GETTY IMAGES

У селищі Нова Романівка під Санкт-Петербургом виявили тіло дружини колишнього воротаря хокейного клубу СКА і збірної Росії Максима Соколова Ірини. Жінці перерізали горло у власній хаті.

Спершу телеграм-канал Mash повідомив, що головним підозрюваним у справі проходить її син, голкіпер СКА-1946 Максим Соколов-молодший. Його молодший брат Арсеній прибіг до сусідів по допомогу й кричав, що Максим збожеволів і вбиває матір.

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Соколов-молодший лежав поруч з трупом жінки – намагався накласти на себе руки й розрізав собі шию. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце, госпіталізували 18-річного молодика. Зараз він у реанімації з ранами на грудях, обличчі та шиї.

Представники Слідчого комітету підтвердили смерть Ірини Соколової. На місці злочину вони виявили ніж і відправили зброю на експертизу.

Згодом з'явилася інформація, що співробітники Головного слідчого управління Слідчого комітету по Санкт-Петербургу відпрацьовують нову версію вбивства.

Представники правоохоронних органів вважають, що до злочину може бути причетний молодший син Соколова, 15-річний Арсеній. Слідчі вважають, що підліток напав на маму з ножем, перерізав їй горло, а потім поранив старшого брата, 18-річного Максима. Про це повідомляють джерела телеграм-каналу Mash на Мойці.

Максим Соколов-старший – вихованець петербурзького СКА і чемпіон Росії у складі омського "Авангарду". У складі збірної Росії він їздив третім воротарем на Олімпіаду-2006. Також 47-річний чоловік працював тренером в молодіжній команді пітерських армійців.

Максим Соколов-молодший провів у цьому розіграші МХЛ два неповних матчі за СКА-1946 і відбив всі шість кидків за 22 хвилини ігрового часу.

Арсеній Соколов займався хокеєм, але потім перейшов у секцію фехтування школи олімпійського резерву "Комета". Обидва сини Максима Соколова не ходили в середню школу й перебували на домашньому навчанні.

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Теги: Спорт Хокей Новини Спорту Вбивство Кримінальні новини
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