У російського боксера Кушиташвілі в крові виявили кокаїн, він побив гвардійця при затриманні
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Чемпіон Росії з боксу Георгій Кушиташвілі міг перебувати у стані наркотичного сп'яніння під час затримання. Він тоді зламав ніс одному з бійців Росгвардії.
Інформацію про виявлені сліди кокаїну в крові Кушиташвілі опублікував телеграм-канал Mash. За їх даними, в аналізах 24-річного боксера також були виявлені каннабіноїди – психоактивні речовини, які містяться в коноплі.
До слова: Куріння канабісу викликає помилкові спогади
При цьому в суді лікар заявив, що при огляді Кушиташвілі були виявлені сліди на вені. Цілком ймовірно, що від уколів.
- Георгія Кушиташвілі затримали в Москві 2 лютого. Він разом з другом забрав свиток наркотиків в одному з під'їздів.
- Під час затримання Кушиташвілі зламав ніс одному з бійців Росгвардії.
- Сам боксер та його адвокат заперечували як факт того, що Кушиташвілі забирав наркотики, так і те, що він завдав удар в обличчя правоохоронцю.
- Кушиташвілі виступає у ваговій категорії до 81 кг. Він ставав чемпіоном Росії в 2015 і 2018 роках.
- У 2017 році українські прикордонники не пропустили Кушиташвілі в Україну.
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