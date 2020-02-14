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У російського боксера Кушиташвілі в крові виявили кокаїн, він побив гвардійця при затриманні

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Георгій Кушиташвілі / ТАСС

Чемпіон Росії з боксу Георгій Кушиташвілі міг перебувати у стані наркотичного сп'яніння під час затримання. Він тоді зламав ніс одному з бійців Росгвардії.

Інформацію про виявлені сліди кокаїну в крові Кушиташвілі опублікував телеграм-канал Mash. За їх даними, в аналізах 24-річного боксера також були виявлені каннабіноїди – психоактивні речовини, які містяться в коноплі.

До слова: Куріння канабісу викликає помилкові спогади

При цьому в суді лікар заявив, що при огляді Кушиташвілі були виявлені сліди на вені. Цілком ймовірно, що від уколів.

  • Георгія Кушиташвілі затримали в Москві 2 лютого. Він разом з другом забрав свиток наркотиків в одному з під'їздів.
  • Під час затримання Кушиташвілі зламав ніс одному з бійців Росгвардії.
  • Сам боксер та його адвокат заперечували як факт того, що Кушиташвілі забирав наркотики, так і те, що він завдав удар в обличчя правоохоронцю.
  • Кушиташвілі виступає у ваговій категорії до 81 кг. Він ставав чемпіоном Росії в 2015 і 2018 роках.
  • У 2017 році українські прикордонники не пропустили Кушиташвілі в Україну.

 

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Новини Спорту Спорт Бокс
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