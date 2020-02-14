У російського боксера Кушиташвілі в крові виявили кокаїн, він побив гвардійця при затриманні

Чемпіон Росії з боксу Георгій Кушиташвілі міг перебувати у стані наркотичного сп'яніння під час затримання. Він тоді зламав ніс одному з бійців Росгвардії.

Інформацію про виявлені сліди кокаїну в крові Кушиташвілі опублікував телеграм-канал Mash. За їх даними, в аналізах 24-річного боксера також були виявлені каннабіноїди – психоактивні речовини, які містяться в коноплі.

До слова: Куріння канабісу викликає помилкові спогади

При цьому в суді лікар заявив, що при огляді Кушиташвілі були виявлені сліди на вені. Цілком ймовірно, що від уколів.