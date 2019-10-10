У Саудівській Аравії працівник стадіону вимкнув систему VAR під час матчу, щоб зарядити телефон
У матчі чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" суддівська бригада не змогла скористатися системою Відеодопомоги арбітрам VAR.
Головний рефері зустрічі хотів переконатися у вірності рішення, щоб зафіксувати взяття воріт, проте система дала збій.
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Як пізніше з'ясувалося, система просто була відключена від мережі. Один із співробітників стадіону відключив апаратуру, щоб зарядити свій телефон.
Перемогу в матчі здобув "Аль-Наср" завдяки голу, який на 49-й хвилині забив нападник Фірас аль-Бурайкан. Завдяки цьому результату "Аль-Наср" з 8 очками піднявся на 8-е місце в таблиці. "Аль-Фатех" (5 очок) розташувався на останньому, 16-му місці.
Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.
VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:
- порушення правил при забитих голах,
- епізоди з призначенням пенальті,
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.
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