У Сербії футболіст забив ганебний гол і спровокував масову бійку на полі: відео

У матчі чемпіонату Сербії між "Металацом" і "Бачкою" сталася масова бійка між футболістами обох команд.

Під кінець першого тайму один з гравців "Бачки" отримав травму. Футболісти "Металацу" не стали вибивати м'яч за межі поля, дотримуючись правил fair play, і продовжили свою атаку.

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Нікола Гробовіч, як ні в чому не бувало, вийшов віч-на-віч з голкіпером та відкрив рахунок. Це сталося на 45-й хвилині.

Гравці "Бачки" практично у повному складі намагалися поквитатися з опонентом. Розпочалася сутичка, яка завершилася трьома вилученнями – одне у господарів та два у гостей.

En seconde division serbe, un quiproquo entre Metalac et Bačka se termine en générale. pic.twitter.com/78g95ktJiI — Lazar van Parijs (@LazarVP) 26 августа 2019 г.

До слова, арбітр матчу гол зарахував, а поєдинок завершився перемогою "Металаца" з рахунком 2:0.