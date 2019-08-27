У Сербії футболіст забив ганебний гол і спровокував масову бійку на полі: відео
У матчі чемпіонату Сербії між "Металацом" і "Бачкою" сталася масова бійка між футболістами обох команд.
Під кінець першого тайму один з гравців "Бачки" отримав травму. Футболісти "Металацу" не стали вибивати м'яч за межі поля, дотримуючись правил fair play, і продовжили свою атаку.
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Нікола Гробовіч, як ні в чому не бувало, вийшов віч-на-віч з голкіпером та відкрив рахунок. Це сталося на 45-й хвилині.
Гравці "Бачки" практично у повному складі намагалися поквитатися з опонентом. Розпочалася сутичка, яка завершилася трьома вилученнями – одне у господарів та два у гостей.
До слова, арбітр матчу гол зарахував, а поєдинок завершився перемогою "Металаца" з рахунком 2:0.