У сфері інтересів "Шахтаря" перебував португальський фахівець Жозе Гомеш

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Жозе Гомеш
Жозе Гомеш / Sky Sports

Чемпіон України "Шахтар" цікавився персоною португальського тренера Жозе Гомеша, коли той працював на посаді коуча "Ріу Аве".

Голкіпер "Редінга" Даміан Мартінес розповів, що головним тренером команди Жозе Гомешом раніше цікавився донецький "Шахтар".

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Жозе Гомеш – відмінний менеджер. Я не знав його раніше, але чув про нього тільки хороші відгуки. У нього був дійсно відмінний період в "Ріу Аве" і я чув, що "Шахтар" хотів бачити його у себе,
– сказав Мартінес в інтерв'ю Getreading.co.uk.

В "Ріу Аве" 48-річний Жозе Гомеш працював з липня по грудень 2018 року, а потім перебрався до Англії і очолив "Редінг".

До слова, нинішнім наставником "Шахтаря" є португалець Паулу Фонсека, контракт якого закінчується влітку наступного року. У той же час, в пресі раз у раз з'являється інформація про інтерес до персони Фонсеки з боку закордонних клубів.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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