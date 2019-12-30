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У "Шахтарі" назвали найкращого гравця за підсумками 2019 року

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Андрій Пятов / ФК "Шахтар"

Голкіпер "гірників" Андрій Пятов визнаний найкращим гравцем "Шахтаря" за підсумками року, що минає 2019 року.

У голосуванні вболівальників він набрав більше половини голосів. Про це повідомляє офіційний сайт команди.

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Місця з другого по четверте з невеликою різницею в балах зайняли Тарас Степаненко, Тайсон і Жуніор Мораес. П'ятим з пристойним відривом фінішував Марлос.

Додамо, що в 2018 році найкращим гравцем року став Тайсон, в 2016 та 2017 років – Марлос, а ще раніше визнання уболівальників удостоювалися Алекс Тейшейра (2015) і Дарійо Срна (2014 року).

Зазначимо, що Пятов був визнаний найкращим воротарем України за підсумками церемонії "Футбольні зірки-2019" в номінації з Георгієм Бущаном ("Динамо") і Юрієм Паньківим ("Олександрія").

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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