У "Шахтарі" назвали суму, за яку Тайсон може покинути клуб

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Тайсон
Тайсон / ФК "Шахтар"

Трансферне вікно для донецького "Шахтаря" ще не закрите. Клуб може підписати як нових гравців, так і продати одного з лідерів команди.

Нагадаємо, в останній день трансферного вікна з'явилася інформація, що Євген Коноплянка може перейти в "Шахтар". Натомість "гірників" може покинути Тайсон, який не зіграв в останньому матчі проти "Олімпіка". Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував ці ймовірні підписання. 

"Ні, ці події ніяк не пов'язані між собою. Тайсон сильний гравець, всім відомі його можливості. Будь він на декілька років молодше – він коштував би всі 150 мільйонів євро. Сьогодні ми оцінюємо його трансфер в 30 мільйонів євро. Якщо клуби готові заплатити 30 мільйонів євро – вони можуть його викупити", – заявив Сергій Палкін в коментарі Football.ua.

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Варто нагадати, що Тайсоном цікавилася "Рома". Але команда виявилася не готова заплатити запропоновану суму. Натомість на бразильця претендує ще один італійський клуб – "Мілан". Та й "россо-нері" не готові його купити, а взяти в оренду на рік з правом викупу наступного сезону. 

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Теги: Спорт Шахтар Трансфери Футбол
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