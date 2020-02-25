У "Шахтарі" порівняли ситуацію з коронавірусом та війною на Донбасі

Асистент головного тренера та амбасадор "Шахтаря" Даріо Срна поділився своїми враженнями щодо ініціативи клубу виділити літак, аби забрати українців з Китаю.

Нагадаємо, "Шахтар" висловив запевнення, що він може відправити клубний літак у Китай, щоб евакуювати українців з Уханя. Мова йде, в першу чергу, про Настю Зінченко, яка відмовилася покинути Китай через свою собачку, в якої не було необхідних документів. При цьому цей процес на особистий контроль взяв президент України Володимир Зеленський.

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"Шахтар" не вперше демонструє велике серце, допомагає людям, які цього потребують. Ситуація непроста. Повторюся, Президент Зеленський займається тим, аби в цій ситуації все було добре, а "Шахтар" завжди буде готовий допомагати людям. Найважливіше – здоров’я кожного українця, який перебуває в Україні і за кордоном. Ми сподіваємось, що зрештою все буде добре, люди прилетять живими й здоровими, знов усміхатимуться та обіймуть свої родини", – цитує Срну офіційний сайт "Шахтаря".

Сам Срна в Instagram виклав пост, в якому порівняв ситуацію з евакуацією українців з Китаю з вимушеними переселенцями з Донбасу через війну.

"Ми в "Шахтарі" добре знайомі з ситуацією коли ти не можеш повернутися додому. 6 років ми живемо не в Донецьку. Ми знаємо як це складно і боляче", – написав Срна.

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