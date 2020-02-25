У "Шахтарі" порівняли ситуацію з коронавірусом та війною на Донбасі
Асистент головного тренера та амбасадор "Шахтаря" Даріо Срна поділився своїми враженнями щодо ініціативи клубу виділити літак, аби забрати українців з Китаю.
Нагадаємо, "Шахтар" висловив запевнення, що він може відправити клубний літак у Китай, щоб евакуювати українців з Уханя. Мова йде, в першу чергу, про Настю Зінченко, яка відмовилася покинути Китай через свою собачку, в якої не було необхідних документів. При цьому цей процес на особистий контроль взяв президент України Володимир Зеленський.
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"Шахтар" не вперше демонструє велике серце, допомагає людям, які цього потребують. Ситуація непроста. Повторюся, Президент Зеленський займається тим, аби в цій ситуації все було добре, а "Шахтар" завжди буде готовий допомагати людям. Найважливіше – здоров’я кожного українця, який перебуває в Україні і за кордоном. Ми сподіваємось, що зрештою все буде добре, люди прилетять живими й здоровими, знов усміхатимуться та обіймуть свої родини", – цитує Срну офіційний сайт "Шахтаря".
Сам Срна в Instagram виклав пост, в якому порівняв ситуацію з евакуацією українців з Китаю з вимушеними переселенцями з Донбасу через війну.
"Ми в "Шахтарі" добре знайомі з ситуацією коли ти не можеш повернутися додому. 6 років ми живемо не в Донецьку. Ми знаємо як це складно і боляче", – написав Срна.
Головне про коронавірус Covid-2019
- Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.
- Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
- Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.
- Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
- У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
- 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.