У "Шахтарі" повідомили деталі моторошної травми Тайсона

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Тайсон
Тайсон / shakhtar.com

Асистент головного тренера "Шахтаря" Луїша Каштру Вітор Северіно розповів про стан Тайсона. Бразилець травмувався у матчі 7-го туру УПЛ із "Зорею".

У середині другого тайму матчу "Шахтар" – "Зоря" стався моторошний інцидент. Тайсону стало погано й лікарі терміново вибігли на поле. Гравець впав після звичайного поштовху від суперника, і його випадково вдарив коліном в голову Ісмаїлі. Бразилець не зміг продовжити гру й медики винесли його за межі поля на ношах.

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Він отримав неприємний удар від Ісмаїлі. Ми спочатку на тренерській лаві самі не зрозуміли, що сталося. Тайсон відчуває себе краще, але голова ще болить. Більш детально про пошкодження буде відомо пізніше,
– сказав Северіно в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Зазначимо, що "Шахтар" зумів здолати луганську "Зорю" з рахунком 4:3. Вирішальний гол наприкінці поєдинку в Харкові забив Жуніор Мораес.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар ФК Зоря Новини Спорту
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