У "Шахтарі" розповіли, хто замінить Ракіцького, який перейшов у "Зеніт"

184 Читать новость на русском
Микола Матвієнко
Микола Матвієнко / ffu.ua

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін відповів на критику щодо гри донецького клубу в обороні. Зокрема, Палкін заявив, що клуб покладає великі надії на Миколу Матвієнка.

"Скажімо так, у вболівальників виникали певні запитання, коли ми пропускали від "Айнтрахта". Однак я хочу звернути увагу на те, що пропускає або програє вся команда. Якщо б вина була тільки на центральних захисниках, вони коштували б по 100 мільйонів. Усі атакують і всі обороняються", – заявив Палкін.

Читайте також: Бразилець Тете офіційно перейшов у "Шахтар"

Наразі конкретно щодо нашої оборонної лінії. Так, пішов Ракіцький, але на його місце є Матвієнко. Ми вважаємо, що в майбутньому це один з найсильніших центральних захисників Європи. Микола має всі властивості: швидкість, техніка, початок атаки, гарне читання гри, а головне – у нього світла голова,
– цитує гендиректора офіційний сайт клубу.

"А індивідуальних помилок припускаються всі, кожен центральний захисник світу. Найважливіше – як над ними працювати. За цією ж логікою: у кожному матчі наша атакувальна лінія теж припускається помилок, і якщо ми реагуватимемо так само, то кожні півроку нам слід змінювати всю атакувальну лінію. Тому наше питання в тому, аби працювати над індивідуальними помилками та командними діями, і все буде добре", – додав Палкін.

Читайте також: Шевченко визначився, чи гратиме Ракіцький за збірну України

У поточному сезоні 22-річний Матвієнко зіграв за "Шахтар" 17 матчів у всіх турнірах. У його активі один гол. За даними Transfermarkt, трансферна ціна на Миколу становить 2,5 млн євро. За збірну України оборонець дебютував 24 березня 2017 року в матчі проти Хорватії в рамках відбору до Чемпіонату світу 2018. За цей час Матвієнко зіграв за "синьо-жовтих" у 16 матчах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Скільки людей померли від грипу: сумна статистика
сьогодні
3320
Теги: Спорт Футбол Трансфери Шахтар Ярослав Ракіцький
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
сьогодні 17:53 Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
90
Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
сьогодні 12:08 Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
779
Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
сьогодні 10:59 Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
130
Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
сьогодні 10:34 Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
1219
"Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
сьогодні 09:55 "Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
631
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук