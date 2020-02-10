У "Шахтарі" розповіли про зрив трансферу Матвієнка: Ключових футболістів в оренди не віддаємо
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував зрив переходу Миколи Матвієнка в "Арсенал". Лондонський клуб планував орендувати оборонця з правом викупу.
В інтерв'ю телеканалам "Футбол 1, 2, 3" Палкін заявив, що будь-який футболіст може покинути "Шахтар". За його словами, питання тільки в якості пропозиції, яку отримає "Шахтар".
До теми: Якби Матвієнко перейшов в "Арсенал", було б добре для нього, – лідер "Шахтаря"
Тут питання в тому, наскільки пропозиція задовольнить клуб і футболіста. Щодо ситуації з Матвієнко, ми ключових футболістів в оренди не віддаємо. Якщо була б серйозна пропозиція, ми б сіли за стіл переговорів і домовлялися б. Але поки її немає, говорити нема про що,
– заявив Палкін.
Також гендиректор "гірників" зазначив, що не говорив з Матвієнком щодо цього питання.
"Думаю, якщо "Арсенал" проявляє інтерес, це такий солідний клуб, тому, швидше за все, він хотів би перейти туди", – сказав Палкін.
Разом з тим, Палкін заявив, що у зимове трансферне вікно "Шахтар" не планує підсилювати.
"Це трансферне вікно у нас проходить в тиші, ніяких підсилень не буде. На цей момент по всіх позиціях у нас все нормально, і ми не бачимо потреби в будь-яких підсиленнях", – резюмував Палкін.
Що відомо про перехід Матвієнка в "Арсенал"
- За інформацією ЗМІ, "Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів із зобов'язанням викупу гравця за 22 мільйони фунтів.
- "Шахтар" начебто відмовився продавати Матвієнка. Донеччани оцінили українця у 30 мільйонів фунтів і не мають наміру відпускати його за менші гроші.
- Таким чином, "Арсенал" вирішив взяти в оренду центрального захисника "Фламенгу" Пабло Марі, хоча раніше розглядав його лише як альтернативний варіант.
- Агент Олег Смалійчук, який начебто займався переходом Матвієнка, звинуватив у зриві трансферу менеджмент "Шахтаря".
- Чинний контракт Матвієнка з "гірниками" розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.