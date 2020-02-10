У "Шахтарі" розповіли про зрив трансферу Матвієнка: Ключових футболістів в оренди не віддаємо

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував зрив переходу Миколи Матвієнка в "Арсенал". Лондонський клуб планував орендувати оборонця з правом викупу.

В інтерв'ю телеканалам "Футбол 1, 2, 3" Палкін заявив, що будь-який футболіст може покинути "Шахтар". За його словами, питання тільки в якості пропозиції, яку отримає "Шахтар".

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Тут питання в тому, наскільки пропозиція задовольнить клуб і футболіста. Щодо ситуації з Матвієнко, ми ключових футболістів в оренди не віддаємо. Якщо була б серйозна пропозиція, ми б сіли за стіл переговорів і домовлялися б. Але поки її немає, говорити нема про що,

– заявив Палкін.

Також гендиректор "гірників" зазначив, що не говорив з Матвієнком щодо цього питання.

"Думаю, якщо "Арсенал" проявляє інтерес, це такий солідний клуб, тому, швидше за все, він хотів би перейти туди", – сказав Палкін.

Разом з тим, Палкін заявив, що у зимове трансферне вікно "Шахтар" не планує підсилювати.

"Це трансферне вікно у нас проходить в тиші, ніяких підсилень не буде. На цей момент по всіх позиціях у нас все нормально, і ми не бачимо потреби в будь-яких підсиленнях", – резюмував Палкін.

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