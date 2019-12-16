У "Шахтарі" вперше прокоментували результати жеребкування Ліги Європи

125 Читать новость на русском
Луїш Каштру / shakhtar.com

Оборонець "Шахтаря" Сергій Кривцов та головний тренер Луїш Каштру прокоментували жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Донецький клуб зустрінеться з португальською "Бенфікою".

На думку Кривцова, "Шахтар" може перемогти португальський клуб.

Читайте також: Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу

Вважаю, "Шахтарю" цілком до снаги здолати "Бенфіку". Буде нелегко, проте є час підготуватися, розібрати сильні й слабкі сторони португальців. "Бенфіка" любить контролювати м’яч, здійснювати швидкі контратаки,
– цитує Кривцова сайт "гірників".

Разом з тим, Сергій переконаний, що "Шахтар" чекають дуже важкі матчі з португальцями.

У Португалії всі полюбляють атакувати, проводити багато часу з м’ячем, і обмаль команд з оборонним стилем. "Бенфіка" серед найсильніших клубів Португалії. На нас чекають дуже цікаві матчі,
– додав футболіст.

Дивіться також: "Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео

Водночас Луїш Каштру заявив, що на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи всі клуби якісні та сильні й "Бенфіка" не виняток.

"Бенфіка" є дуже міцною, посідає перше місце в чемпіонаті Португалії. Двоє гравців – Вінісіус та Піцці – цього сезону забили вкупі 23 голи. Проте вона є міцною саме колективом, своєю однорідністю. Це дуже збалансована команда з відпрацьованими оборонними й атакувальними аспектами, чудово орієнтована Бруну Лаже,
– заявив тренер "Шахтаря".

За словами Каштру, ключовим у протистоянні будуть зимові збори, на які "гірники" вирушать 20 січня. "Що ж до протистояння, ми маємо домогтися гарного результату в першій грі, аби підійти до другого матчу найоптимістичніше", – додав португалець.

Перша гра між "Шахтарем" та "Бенфікою" відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь пройде 27 лютого в Лісабоні.

Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу
сьогодні
16752
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:20 Колишній воротар "Севільї" вибачився перед голкіпером "Шахтаря" за гол у 2007 році: відео
2212
15 грудня 13:32 Теофімо Лопес у другому раунді ефектним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за пояс IBF: відео
Юрій Семенюк 1703
сьогодні 15:30 Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 506
сьогодні 15:05 Воротар "Шальке" ледь не вбив гравця "Айнтрахта" ударом шипами – відео моменту
Юрій Семенюк 841
сьогодні 14:30 Ліга Європи: результати жеребкування 1/16 фіналу
Юрій Семенюк 16752
Новини
Більше новин
Залиште відгук