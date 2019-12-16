У "Шахтарі" вперше прокоментували результати жеребкування Ліги Європи

Оборонець "Шахтаря" Сергій Кривцов та головний тренер Луїш Каштру прокоментували жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Донецький клуб зустрінеться з португальською "Бенфікою".

На думку Кривцова, "Шахтар" може перемогти португальський клуб.

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Вважаю, "Шахтарю" цілком до снаги здолати "Бенфіку". Буде нелегко, проте є час підготуватися, розібрати сильні й слабкі сторони португальців. "Бенфіка" любить контролювати м’яч, здійснювати швидкі контратаки,

– цитує Кривцова сайт "гірників".

Разом з тим, Сергій переконаний, що "Шахтар" чекають дуже важкі матчі з португальцями.

У Португалії всі полюбляють атакувати, проводити багато часу з м’ячем, і обмаль команд з оборонним стилем. "Бенфіка" серед найсильніших клубів Португалії. На нас чекають дуже цікаві матчі,

– додав футболіст.

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Водночас Луїш Каштру заявив, що на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи всі клуби якісні та сильні й "Бенфіка" не виняток.

"Бенфіка" є дуже міцною, посідає перше місце в чемпіонаті Португалії. Двоє гравців – Вінісіус та Піцці – цього сезону забили вкупі 23 голи. Проте вона є міцною саме колективом, своєю однорідністю. Це дуже збалансована команда з відпрацьованими оборонними й атакувальними аспектами, чудово орієнтована Бруну Лаже,

– заявив тренер "Шахтаря".

За словами Каштру, ключовим у протистоянні будуть зимові збори, на які "гірники" вирушать 20 січня. "Що ж до протистояння, ми маємо домогтися гарного результату в першій грі, аби підійти до другого матчу найоптимістичніше", – додав португалець.

Перша гра між "Шахтарем" та "Бенфікою" відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь пройде 27 лютого в Лісабоні.