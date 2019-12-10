У "Шахтаря" більше шансів на підсумковий успіх, – тренер "Аталанти"

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Джан П'єро Гасперіні / uefa.com

Наставник "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні поспілкувався з журналістами напередодні матчу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Команди зустрінуться 11 грудня у Харкові.

Гасперіні переконаний, що "гірники" мають більше шансів вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Я вважаю, що в "Шахтаря" більше шансів на підсумковий успіх, хоча б тому, що "Шахтар" вище у турнірній таблиці за "Аталанту". "Шахтар" може не ризикувати у завтрашній грі й не зобов'язаний грати на перемогу, на відміну від нас. Нам потрібні тільки 3 очки. Тому я вважаю, що шанси "Шахтаря" на прохід трішки вищі,
– заявив Гасперіні.

Також наставник італійців заявив, що поразка в першій грі в Мілані не була закономірною. Як відомо, "Шахтар" вирвав перемогу з рахунком 2:1.

Безумовно, що з першого матчу проти "Шахтаря" ми провели багато хороших поєдинків не тільки в чемпіонаті, але і в Лізі чемпіонів. Якщо згадувати першу гру з "Шахтарем", то це був матч рівних можливостей.

Результат того матчу незакономірний, хоча я погоджуюся з тим, що "Шахтар" прекрасно провів гру у плані технічної підготовки гравців. Думаю, що інший результат матчу був би більш оптимальним. Надіюся, що завтра ми зможемо досягнути позитивного для себе результату,
– додав керманич "Аталанти".

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Що потрібно "Шахтарю", щоб вийти у плей-офф?

"Шахтарю" достатньо зіграти внічию з "Аталантою", щоб вийти з групи. При цьому донеччанам потрібно надіятися, що "Динамо" Загреб у паралельній грі не переможе "Манчестер Сіті".

Перемога в Харкові гарантує "Шахтарю" участь у плей-офф Ліги чемпіонів, навіть якщо свій матч виграють хорватські "динамівці".

Якщо "Шахтар" програє, а "Динамо" Загреб переможе, то "гірники" вилетять з єврокубків.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Аталанта Шахтар Ліга чемпіонів
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