У ще одного гравця АПЛ виявили коронавірус: офіційна заява "Евертона"

Після того як у одного із гравців англійського клубу виявили коронавірус, команда пішла на карантин. Прізвище гравця у якого виявили захворювання не повідомляється.

Англійський клуб зробив офіційну заяву з цього приводу.

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Керівництво команди додало, що клуб знаходиться в постійному контакті з хворим гравцем і стежить за станом здоров'я всіх футболістів і співробітників тренерського штабу. Клуб прийняв рішення закрити на карантин тренувальну базу, академію, стадіон і клубний офіс. "Евертон" буде дотримуватися всіх розпоряджень уряду Сполученого Королівства і міністерства охорони здоров'я.

| Club Statement update. — Everton (@Everton) March 13, 2020

У Британії зафіксували понад 100 випадків захворювань на коронавірус за добу. Станом на зараз у Британії підтверджено 590 випадків захворювання, з них 491 в Англії, 60 в Шотландії, 20 в Північній Ірландії і 19 в Уельсі.

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ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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