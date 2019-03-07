У Швеції біатлоністка ледь не застрелила суддю

У шведському Естерсунді, де стартує Чемпіонат світу з біатлону, ледве не стався нещасний випадок. Під час стрілецького тренування словенська біатлоністка, імені якої не називають, вистрілила, коли біля вогневої позиції перебував один з арбітрів Андре Попс.

Суддя завершував заміняти мішені, коли біатлоністка вистрілила, повідомляє Expressen.

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"Через 20 хвилин після тренування була проведена зміна мішеней. Коли суддя дає сигнал, то біатлоністи припиняють стрільбу. Тільки після свистка тренування можна продовжити", – цитує видання помічника тренера збірної Швеції Томаса Еберга.

"Словенська спортсменка вистрілила, незважаючи на те, що на рубежі ще були судді", – уточнив Еберг.

Зазначимо, у складі жіночої збірної Словенії на світовій першості братимуть участь Уршка Пойє, Леа Ейнфальт, Полона Клеменчич і Ніна Задравец.

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