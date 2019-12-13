У Швеції вболівальники намагалися відрізати ногу пам'ятнику Ібрагімовіча: фото

Шведський футболіст Златан Ібрагімовіч з культової особи перетворився в того, хто викликає найбільше ненависті. Але це стосується лише його рідного міста "Мальме" та вболівальників однойменної команди.

Саме в Мальме за життя Ібрагімовічу встановили пам'ятник. Тут він народився та починав свою кар'єру. Тож встановили його поблизу місцевого стадіону, де грає "Мальме". Гравець навіть приїхав на відкриття пам'ятника.

І стояв би він довго цілим та неушкодженим, якби не рішення Ібрагімовіча стати співвласником іншого шведського клубу "Хаммарбю", який є одним із принципових суперників "Мальме".

Такої зради вболівальники "Мальме" не пробачили. Як тільки про це стало відомо, вони написали на дверях будинку футболіста напис "Іуда", а саму статую неодноразово обливали фарбою.

Як це було: Фанати спотворили статую Ібрагімовича й назвали його "Іудою" через шведський клуб: фото

Однак на цьому шведи вирішили не зупинятися. І навіть намагалися відрізати ногу пам'ятнику.