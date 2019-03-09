У скандального Марадони виявили ще трьох нових дітей на Кубі

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона незабаром офіційно може стати батьком ще трьох дітей, які живуть на Кубі.

Про це повідомив адвокат аргентинця. Марадона готовий визнати своїх дітей, якщо факт спорідненості підтвердиться за допомогою тестів ДНК.

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Троє дітей від двох матерів матимуть право взяти прізвище Марадони. З 2000-го по 2005 рік аргентинець лікувався від кокаїнової залежності на Кубі.

Марадона в черговий раз визнає батьківство. Раніше колишній форвард збірної Аргентини визнав 32-річного Дієго Жуніора і 22-річну Джан своїми дітьми після судових тяжб з їх матерями. Також у Марадони є двоє дочок від його шлюбу з Клаудією Вілльяфане, з якою він прожив з 1983-го по 2003 рік. Його нинішня дівчина Вероніка Охеда народила йому сина Дієго Фернандо.

До слова, на теперішній момент Марадона є головним тренером мексиканського клубу "Дорадос".

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